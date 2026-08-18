Malatya'da şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde yangın paniği! Ekipler müdahale ediyor | Video
18 Ağustos 2026 08:44
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.
Yangın, Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor. Polis çevre güvenliği alırken, içeride kimsenin olmadığı öğrenildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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