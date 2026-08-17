Menderes Belediye başkanvekilliği seçimini AK Parti'nin adayı Asuman Şen kazandı | Video
17 Ağustos 2026 15:15
Menderes Belediye Meclisi'nde, tutuklanan Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in görevinden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, belediye başkan vekilliğine AK Parti'li Meclis Üyesi Asuman Şen seçildi.
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