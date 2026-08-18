Video Yaşam Antalya'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü: 17 yaralı | Video
Antalya'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü: 17 yaralı | Video

Antalya'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü: 17 yaralı | Video

18 Ağustos 2026 09:03

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3'ü tur aracı olmak üzere 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında aralarında yabancı uyruklu turistlerin de bulunduğu 17 kişi yaralandı. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarpan tur minibüsünde bulunan ve kazada yaralanan Ukraynalı kadın turist, şoförün uyuduğunu iddia etti.

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Kaza, Alanya-Manavgat D-400 karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halinde olan Yusuf Yerli'nin kullandığı 07 CLG 403 plakalı tur minibüsü, Tekandız ışıklı kavşağına yaklaştığında kırmızı ışıkta duran Osman Nuri Yerdoğan'ın yönetimindeki 06 EDE 280 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil öndeki araçlara çarptı ve 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazanın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi, çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi, Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekipler sevk edildi. Manavgat Kaymakamı Adil Karataş kaza yerinde incelemelerde bulundular.

Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi ve Manavgat'ta bulunan özel hastanelere kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazanın ardından ağzını ve kırılan dişlerini gösteren tur minibüsünde yolcu olarak bulunan Ukraynalı Hanna Marianovych, "şoför schlafen, schlafen" diyerek kaza sırasında şoförün uyuduğunu belirtirken, elini başının altına koyarak nasıl uyuduğunu göstermeye çalıştı.

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