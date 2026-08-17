Video Yaşam 17 Ağustos’un acı mirası: “Nerede bu devlet?”ten güçlü devlet refleksine: 48 saatlik bekleyişten 23 dakikada ilk kurtarmaya | Video
17 Ağustos’un acı mirası: “Nerede bu devlet?”ten güçlü devlet refleksine: 48 saatlik bekleyişten 23 dakikada ilk kurtarmaya | Video

17 Ağustos’un acı mirası: “Nerede bu devlet?”ten güçlü devlet refleksine: 48 saatlik bekleyişten 23 dakikada ilk kurtarmaya | Video

17 Ağustos 2026 14:19

Son dakika haberi: 17 Ağustos 1999'da "Nerede bu devlet?" diye haykıran Türkiye, 27 yılda afet yönetiminde büyük bir dönüşüm yaşadı. 17 bin 480 kişinin hayatını kaybettiği Marmara Depremi'nde ilk açıklama 6 saat sonra yapılırken, ekip ve yardımlar bölgeye 48 saat sonra ulaşabildi. 6 Şubat 2023'te ise devlet ve arama-kurtarma ekipleri depremin ilk dakikalarında harekete geçti, ilk can 23'üncü dakikada enkazdan çıkarıldı.

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17 Ağustos Marmara Depremi'nden acı dersler çıkaran Türkiye, 2002'de AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen atılım ve yatırımlarla afetlere müdahale ve yeniden inşa kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Türkiye yalnızca 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin ardından değil, 23 Ekim 2011'deki 7,2 büyüklüğündeki Van Depremi, 24 Ocak 2020'deki Elazığ-Malatya depremleri ve 30 Ekim 2020'deki İzmir Depremi başta olmak üzere çok sayıda afetin ardından yıkılan şehirleri yeniden ayağa kaldırdı.
Van Depremi'nin ardından 25 bin 989 konut inşa edilirken, Elazığ'da 21 bin 303 konut, bin 100 iş yeri ve 3 bin 575 köy evi, Malatya'da ise 4 bin 426 konut, 204 iş yeri ve bin 855 köy evi yapıldı. Böylece Elazığ ve Malatya'da toplam 32 bin 463 konut, iş yeri ve köy evi inşa edildi. 30 Ekim 2020 İzmir Depremi'nin ardından ise 5 bin 152 konut ve 363 iş yeri olmak üzere 5 bin 515 bağımsız bölüm tamamlandı. Giresun, Rize, Antalya, Muğla, Kastamonu, Sinop, Düzce, Adana, Artvin ve Trabzon'da yaşanan sel, yangın ve heyelanların ardından da binlerce konut, köy evi ve iş yeri inşa edilerek afetzedelere teslim edildi.

2 YILDA 455 BİN 357 BAĞIMSIZ BÖLÜM HAK SAHİPLERİNE VERİLDİ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından ise yeniden inşa seferberliği çok daha büyük bir ölçekte gerçekleştirildi. Deprem bölgesinde iki yıl içerisinde 367 bin 995 konut, 65 bin 672 köy evi ve 21 bin 690 iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölüm tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Yeniden inşa sürecinde 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede yaklaşık 200 bin mimar, mühendis ve işçi görev yaptı.

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