Video Yaşam Tartıştığı kadını bıçaklayıp 5’inci kattan attı, videoyla cinayeti itiraf etti: 'Bana yapılanı unutmadım ve onu camdan attım' | Video
Tartıştığı kadını bıçaklayıp 5’inci kattan attı, videoyla cinayeti itiraf etti: 'Bana yapılanı unutmadım ve onu camdan attım' | Video

Tartıştığı kadını bıçaklayıp 5’inci kattan attı, videoyla cinayeti itiraf etti: 'Bana yapılanı unutmadım ve onu camdan attım' | Video

17 Ağustos 2026 14:15

Kayseri’nin Talas ilçesinde Nurettin C. (30) otel odasında tartıştığı Selin Gökhan’ı (28) bıçaklayıp, 5’inci kattan atarak öldürdü. Nurettin Can Ş.’nin olaydan sonra çektiği videoda cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı.

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Olay, dün gece saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. 14 katlı otelin 5'inci katındaki odada Nurettin Can Ş. ile Selin Gökhan arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nurettin Can Ş., Selin Gökhan'ı bıçaklayıp, odanın penceresinden aşağı attı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otelin asma katına düşen Selin Gökhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gökhan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Nurettin Can Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

VİDEO İLE İTİRAF ETMİŞ

Selin Gökhan'ın otel odasından aşağı atarak öldüren Nurettin Can Ş.'nin, olaydan sonra çektiği videoda cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı. Nurettin Can Ş.'nin, videoda, "Sonucum cezaevi ben de biliyorum. Hakkınızı helal edin" dediği ortaya çıktı.

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