Tramvayın arkasına asılan çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
17 Ağustos 2026 21:25
Eskişehir'de seyir halindeki tramvayın arkasına asılarak yolculuk yapan çocuklar, muhtemel bir kazaya davetiye çıkardı.
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