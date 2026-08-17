Video Yaşam Devrilen ağaç park halindeki aracın üzerine düştü
Devrilen ağaç park halindeki aracın üzerine düştü

Devrilen ağaç park halindeki aracın üzerine düştü

17 Ağustos 2026 18:39

Niğde'de etkili olan sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle kökünden devrilen ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü.

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