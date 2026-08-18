Fatih'te hafif ticari araç yolun ortasında alev alev yandı! Sahil yolu trafiğe kapandı | Video
18 Ağustos 2026 09:57
Fatih, Kennedy Caddesi'nde hafif ticari araçta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken Avrasya Tüneli istikametinde yol kapatıldı.
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