Video Yaşam Trafikte attığı makas, sonu oldu.. 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada
Trafikte attığı makas, sonu oldu.. 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada

Trafikte attığı makas, sonu oldu.. 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada

18 Ağustos 2026 10:21

Bursa'da 17 yaşında direksiyon başına geçip makas atan ve kontrolden çıkan genç refüje çarptı. Kaza anı başka bir otomobilin araç kamerasına yansırken, genç sürücü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gencin bir arkadaşı da kazada ağır yaralandı.

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Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Otosansit mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BME plakalı otomobilin sürücüsü H.A (17), iddiaya göre makas atmaya başladı. Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yola çıkan otomobil hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 17 yaşındaki sürücü H.A. ile yolcu konumunda bulunan Ömer K.'ya olay yerinde kalp masajı yapıldı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralılardan sürücü H.A hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ömer K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza, başka bir aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 17 yaşındaki sürücünün makas attığı, sonrasında da direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptığı görüldü.

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