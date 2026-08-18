İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı | Video
18 Ağustos 2026 10:18
İstanbul’un Fatih ilçesinde uyuşturucu satıcılarına karşı düzenlenen operasyonda, 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Evde 14 kilo 346,56 gram eroin ele geçirildiği duyuruldu.
Operasyon yapılan adresteki aramalarda 14 kilo 346,56 gram eroin ele geçirildiği belirtildi.
Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.
Söz konusu şüphelilerin, Türk Ceza Kanunun 188'inci maddesince yürütülen tahkikat işlemlerinin sonunda bugün ilerleyen saatlerde adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.
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