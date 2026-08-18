Video Yaşam İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı | Video
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı | Video

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı | Video

18 Ağustos 2026 10:18

İstanbul’un Fatih ilçesinde uyuşturucu satıcılarına karşı düzenlenen operasyonda, 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Evde 14 kilo 346,56 gram eroin ele geçirildiği duyuruldu.

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Emniyet kaynaklarına dayanan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere gözaçtırmayan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni bir operasyon başlattı. Fatih'te uyuşturucu ticareti yapıldığı anlaşılan beş katlı bir apartmanın giriş katındaki daireyi yakın takibe alan narkotik polisi, savcılıcıktan alınan arama ve el koyma izninin ardından, dün söz konusu adrese baskın düzenledi. Teknik ve fiziki takibe alınan 2 şüpheli nefes kesen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon yapılan adresteki aramalarda 14 kilo 346,56 gram eroin ele geçirildiği belirtildi.

Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.

Söz konusu şüphelilerin, Türk Ceza Kanunun 188'inci maddesince yürütülen tahkikat işlemlerinin sonunda bugün ilerleyen saatlerde adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.
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