Video Yaşam Aracıyla, motosikletlinin önünü kesip saldırdı: Saldırgan sürücünün ehliyetine el konuldu, 180 bin TL ceza uygulandı | Video
Aracıyla, motosikletlinin önünü kesip saldırdı: Saldırgan sürücünün ehliyetine el konuldu, 180 bin TL ceza uygulandı | Video

Aracıyla, motosikletlinin önünü kesip saldırdı: Saldırgan sürücünün ehliyetine el konuldu, 180 bin TL ceza uygulandı | Video

18 Ağustos 2026 10:42

Denizli'de seyir halindeyken tartıştığı motosiklet sürücüsünün önünü otomobiliyle kesen sürücü, aracından indikten sonra motosikletliye saldırdı. Olayın ardından sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulandı.

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Olay, Denizli'de seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile henüz plakası ve kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü arasında yaşandı. İddiaya göre, iki sürücü arasında seyir halindeyken tartışma çıktı. Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü motosikletlinin önünü kesti. Aracından inen sürücü, motosikletliye saldırdı. İki sürücü arasında yaşanan tartışma ve ardından yaşanan saldırı, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda otomobil sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi kapsamında 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

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