Video Yaşam Kocaeli'nde bir şahıs, 'Seni gebertirim' diyerek motokuryeye saldırdı: O anlar kask kamerasına yansıdı
Kocaeli'nde bir şahıs, 'Seni gebertirim' diyerek motokuryeye saldırdı: O anlar kask kamerasına yansıdı

Kocaeli'nde bir şahıs, 'Seni gebertirim' diyerek motokuryeye saldırdı: O anlar kask kamerasına yansıdı

18 Ağustos 2026 12:48

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde trafikte çıkan tartışmada bir sürücü, "Seni gebertirim" diyerek üzerine yürüdüğü motokuryeye saldırdı. Yaşananlar motokuryenin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi'nde trafikte seyir halinde olan motokurye ile üç tekerlekli motosiklet sürücüsü arasında yaşandı. Taraflar arasında çıkan tartışmada motokuryenin üzerine yürüyen sürücü, "Seni var ya gebertirim, yoluna yürü" diyerek yumruk ve kafa darbeleriyle saldırdı. Saldırı sırasında motokuryenin motosikleti de yere düştü.

'İŞİMDEN VE EKMEĞİMDEN OLMAMAK İÇİN KARŞILIK VERMEDİM'

Motokurye, olayın görüntülerini paylaştığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siparişe giderken plakasız üç tekerlekli motor kontrolsüz bir şekilde aradan çıktı ve az kalsın bana çarpıyordu. Durup korna çaldım, bunun üzerine üzerime yürüyüp saldırdı ve motosikletimi yere düşürdü. Ben yine de karşılık vermedim. Korktuğum için değil; ehliyetimi kaybetmemek, işimden ve ekmeğimden olmamak için karşılık vermedim. Polise verdim ve gereken şeyler yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

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