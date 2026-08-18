Kaza, kaza doğurdu! 2 kişi hayatını kaybetti | Video 18 Ağustos 2026 13:12 Konya'da seyir halindeki bir otomobil kayarak yoldan çıkarken, aracın kopan parçası yola doğru fırladı. Bu sırada arkadan gelen bir otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpıp karşı şeride uçarak 2 otomobille çarışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, geçtiğimiz pazar günü öğleden sonra Konya-Afyonkarahisar Kara yolu üzeri Sarayönü ilçesi Kurşunlu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kara yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobil kontrolden çıkıp kayarak bir iş yerinin önüne girdi. Bu sırada otomobilin arkasından gelen Mehmet Emin Şen (36) idaresindeki otomobil, savrulan araçtan kopan parçadan kaçmak isterken kontrolden çıktı. Refüje çarpıp karşı şeride geçen otomobil havalanarak H.S.E. idaresindeki yabancı plakalı otomobil ve başka bir otomobile çarptı. Kazada araç sürücüleri ile Mustafa Kaya (45) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Emin Şen ile Mustafa Kaya hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkıp kayarak bir iş yerinin önüne giren otomobilden kopan parçanın yola doğru gittiği, arkadan gelen otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpıp havalanması ve karşı yönden gelen iki araca çarptığı görülüyor.