Esenyurt'ta yerde yatan kişiyi dakikalarca tekme tokat darbettiler! Dehşet anları kameraya böyle yansıdı | Video 18 Ağustos 2026 13:02 Esenyurt'ta 2 kişi tartıştıkları kişiyi yol ortasında dakikalarca tekme tokat darbetti. Kavgayı gören çevredekiler tarafları ayırmaya çalıştı. Yardım çığlıkları atan kişinin darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında yaşanan tartışmanın ardından 2 kişi, yol ortasında bir kişiye saldırdı. Yerde çığlıklar atarak çevreden yardım isteyen genç, dakikalarca tekme ve yumruklarla darbedildi. Çevredekiler yerdeki kişiyi darbeden 2 şüpheliyi durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yerde yatan kişinin dakikalarca darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.