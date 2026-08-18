İstanbul Fatih’te kan donduran olay! Otizmli çocuğunun yanında bıçaklandı: Dehşet anları kamerada…
18 Ağustos 2026 12:40
SON DAKİKA… İstanbul Fatih’te sürücü Ömer T. “Koluma dikiz aynasını çarptın” tartışmasında kabusu yaşadı. Ailesi ve otizmli çocuğunun yanında bıçaklanan talihsiz adamın koluna 8 dikiş atıldı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
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