Zeytinburnu'nda panelvan araç alev alev yandı: O anlar kamerada | Video
18 Ağustos 2026 11:58
Zeytinburnu'nda seyir halindeki panelvan aracın motor bölümünde yangın çıktı. Yangın nedeniyle Sirkeci istikameti yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapalı kalırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Alev alev yanan araç cep telefonu ile görüntülendi.
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