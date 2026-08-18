Video Yaşam Yalova'da canlı yayın rezaleti! Genç kızlara gazinoda çalışma çağrısı yapan şahıs tutuklandı | Video
Yalova'da canlı yayın rezaleti! Genç kızlara gazinoda çalışma çağrısı yapan şahıs tutuklandı | Video

Yalova'da canlı yayın rezaleti! Genç kızlara gazinoda çalışma çağrısı yapan şahıs tutuklandı | Video

18 Ağustos 2026 11:24

Yalova’da kız arkadaşı ile birlikte gittiği gazinoda bir sanal medya uygulamasının canlı yayın özelliği üzerinden 'Reşo' takma adıyla, kendisine ulaşan genç kızları bu gibi iş yerlerinde çalışmaya davet eden Tevfik Beyhan (35), Yalova Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla gözaltına alındı. ‘Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntülü, yazılı ve sözleri içeren ürünleri vermek, dağıtmak ve yayma’ suçundan mahkemeye çıkarılan Beyhan tutuklandı.

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Kız arkadaşı D.P. ile birlikte gazinoya giden Tevfik Beyhan, dün gece saat 01.00 sıralarında arkadaşının yanında, bir sosyal medya uygulamasının canlı yayın özelliği üzerinden paylaşım yaptı. 'Reşo' takma adıyla yaptığı yayında kendisini gazinonun müdürü olarak tanıtan Beyhan, yayını izleyen ve mesaj göndererek soru soran genç kızları bu iş yerlerinde çalışmaya davet ederek, "Biz ulaşacağız sana. Bir sıkıntın varsa yardımcı olacağız, problemin varsa yardımcı olacağız, rahat ol. Kimseye eyvallahımız olmaz, yanımıza geldiğin sürece bir sıkıntın olmayacak. Yemen, içmen, konaklaman olacak. Paranı kazanacaksın. Kralına eyvallahın olmayacak, rahat ol kardeşim benim. Abilik yapacağız, dostluk yapacağız, babalık yapacağız, rahat olun, sıkıntı yok" diye çağrıda bulundu.

'YEME, İÇME VE KONAKLAMA BANA AİT'

Canlı yayında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Tevfik Beyhan, bir başka paylaşımında ise "Mekan sahile sıfır, yüzebilirsiniz, girebilirsiniz. Bahçemiz var, mangal, okey mokey oynayabilirsiniz burada kendinize. Yani yeme içme konaklama servis zaten bana ait, mekanımız güzel bizim yani" dedi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yalova'da yapılan sanal medya canlı yayının ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gazinoya giden güvenlik görevlileri, paylaşımı yapan Beyhan'ın müdür veya çalışan olmadığını, sadece müşteri olarak geldiğini bildirdi. Tevfik Beyhan'ın yanında bulunan isminin D.P. olduğunu belirlenen kız arkadaşını gözaltına aldı. D.P. verdiği ifadesinde, Beyhan ile 2 ay önce tanışıp arkadaş olduklarını, paylaşım yaptığı gece isteği üzerine gazinoya gidip eğlendiğini söyledi. D.P., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİ BURSA'DA YAKALANDI

Hakkında yakalama kararı çıkartılan Tevfik Beyhan, yaşadığı Bursa'daki evinde gözaltına alındı. Beyhan, ifadesinin ardından, 'Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntülü, yazılı ve sözleri içeren ürünleri vermek, dağıtmak ve yayma' suçundan çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Benzer suçlardan birçok kaydı bulunan 'Reşo' takma adlı Tevfik Beyhan, cezaevine gönderildi.

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