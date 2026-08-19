Kazayı fark ettirmek için yola işaret koyarken otomobil çarptı: O anlar kamerada 19 Ağustos 2026 08:56 Tokat'ta traktöre otomobilin arkadan çarpmasıyla başlayan ve traktör sürücüsünün başka bir otomobilin çarpması sonucu yaralanmasıyla devam eden kazaya ilişkin araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, önceki gün saat 21.00 sıralarında Tokat-Artova kara yolu Altuntaş köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.A. (32) idaresindeki 60 BH 721 plakalı traktöre, aynı yönde seyreden A.E. (36) yönetimindeki 06 UL 112 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü A.E. yaralandı. Kazanın ardından traktör sürücüsü R.A., yoldan geçen diğer sürücülerin kazayı fark etmesi amacıyla kara yoluna saman balyası koymak istedi. Bu sırada Ö.K. (37) idaresindeki 60 AAP 027 plakalı otomobil, R.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan traktör sürücüsü için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.



KAZA BÖLGESİ ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Kazanın ardından ortaya çıkan araç içi güvenlik kamerası görüntülerinde, bir otomobilin gece saatlerinde kara yolunda ilerlediği görülüyor. Görüntülerde sürücünün kaza bölgesine yaklaşırken yol üzerinde bulunan saman balyalarını fark ederek hızını düşürdüğü, ardından balyaların arasından ilerleyerek durduğu anlar yer alıyor. Yaralanan R.A. ile A.E.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.