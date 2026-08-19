Kırmızı ışıkta geçen otomobil motosiklete böyle çarptı | Video

19 Ağustos 2026 10:04

Bursa'da kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobil, motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.