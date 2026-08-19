Kırmızı ışıkta geçen otomobil motosiklete böyle çarptı | Video
19 Ağustos 2026 10:04
Bursa'da kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobil, motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, kazanın meydana geldiği an başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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