Olay anı kameralara yansıdı! Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Meriç, bıçaklı saldırıda yaralandı
18 Ağustos 2026 21:35
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in, uğradığı bıçaklı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yaşanan arbede sırasında Seydi Ahmet K.’nın elindeki bıçakla Milletvekili Meriç’i yaraladığı görüldü.
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