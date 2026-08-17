Menderes Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimini Asuman Şen kazandı: İlk kutlayan Başkan Erdoğan oldu

17 Ağustos 2026 17:52

Menderes Belediyesi’nde tansiyonun bir an olsun düşmediği ve dördüncü turda tamamlanan başkan vekilliği seçimini Cumhur İttifakı’nın adayı Asuman Şen kazandı. Şen’i ilk kutlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Asuman Şen’i telefonla arayan Başkan Erdoğan, Şen’e Menderes için her şeyi yapmaya hazır olduklarını bildirdi. Erdoğan’ın ayrıca Şen'i en yakın zamanda genel merkeze beklediğini ifade ettiği öğrenildi.