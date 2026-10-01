Fon soruşturmasında yeni gelişme! Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener tutuklandı | Video
01 Ekim 2026 10:36
Fon soruşturmasında kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat tutuklandı. Soruşturmada toplam tutuklu sayısı 61'e çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:38
03:16
02:04
04:06
01:39
00:44
Anadolu Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı 30.09.2026 | 20:56
02:46
02:46
03:34
Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST bir özgüven devrimidir | Video 30.09.2026 | 15:54
02:32
Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı neden Türkiye'ye dönmedi? | Video 30.09.2026 | 15:44
01:59
TFF: VAR odasında inceleme gerçekleştirildi! | Video 30.09.2026 | 13:15
03:49
00:43
İstanbul’da trafik yoğunluğu böyle görüntülendi 29.09.2026 | 20:34
02:09
12:00
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 29.09.2026 | 18:54
02:19
01:24
02:28
AYM, Yeni Parti hakkındaki kararını açıkladı! 1 ay süre verildi... | Video 29.09.2026 | 11:25
02:25
02:30
Bakan Gürlek: 'Temiz futbol mücadelesini sürdüreceğiz' | Video 29.09.2026 | 09:50