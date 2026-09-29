Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması istendi

29 Eylül 2026 20:07

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazı ilgili kurumlara yazıldı.