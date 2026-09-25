Bakan Çiftçi'den A Haber’e özel açıklamalar: 44 ülkeden 714 firari Türkiye'ye getirildi | Video
25 Eylül 2026 15:39
Türkiye’nin sınır ötesindeki suç takibinin yılbaşından bu yana bilançosu açıklandı. Kırmızı bültenle ve uluslararası seviyede aranan 714 kişi, 44 ülkede yürütülen Kapan operasyonlarıyla Türkiye’ye getirilirken bu kişilerden 170’inin organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğu belirtildi. İçişleri Bakanı Çiftçi A Haber'e yaptığı özel açıklamada, dikkat çeken detaylara yer verdi.
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