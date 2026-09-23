Başkan Erdoğan'ın sözleri dünyada yankılandı: Gazze için acil çağrı! ‘Vazgeçilmez aktör Türkiye’ | Video

23 Eylül 2026 10:50

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsünden verdiği mesajlar dünya basınında geniş yankı buldu. Katar'dan İsrail'e, Yunanistan'dan uluslararası haber ajanslarına kadar birçok medya kuruluşu Başkan Erdoğan'ın Gazze çıkışını, "Dünya beşten büyüktür" çağrısını ve Türkiye'nin yükselen bölgesel rolünü manşetlerine taşıdı.