Başkan Erdoğan: İstanbul Havalimanı küresel bağlantı gücünde dünya lideri | Video

18 Eylül 2026 15:28

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. Ana Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Yatırımlarımız havalimanımıza çok önemli katkılar yapacak. Taksi ve bekleme sürelerinden, yakıt ve zaman tasarrufuna kadar bu yatırımlar hizmet standartlarını yükseltecektir. Havalimanımız küresel bağlantı gücünde dünya lideri." ifadelerini kullandı.