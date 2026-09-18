Başkan Erdoğan: İstanbul Havalimanı küresel bağlantı gücünde dünya lideri | Video
18 Eylül 2026 15:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. Ana Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Yatırımlarımız havalimanımıza çok önemli katkılar yapacak. Taksi ve bekleme sürelerinden, yakıt ve zaman tasarrufuna kadar bu yatırımlar hizmet standartlarını yükseltecektir. Havalimanımız küresel bağlantı gücünde dünya lideri." ifadelerini kullandı.
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