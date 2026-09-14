Başkan Erdoğan'dan PISA 2025 değerlendirmesi: Dünyayı takip eden bir gençlik filizleniyor | Video

14 Eylül 2026 15:50

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'nde "2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara'da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni"nde konuştu. Başkan Erdoğan, tüm yatırım ve çabaların yarının Türkiye'si için olduğunun mesajını vererek, "91 ülkenin katıldığı PISA 2025 raporuna göre Türkiye, fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu." dedi.