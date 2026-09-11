Başkan Erdoğan, çalışma arkadaşlarıyla birlikte basketbol oynadı | Video

11 Eylül 2026 16:26

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bakan ve milletvekilleri ile bir kez daha basketbol sahasına çıktı. Rekabetin yanı sıra renkli anların da yaşandığı basket maçı sosyal medyada büyük beğeni aldı.