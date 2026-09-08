Türk Yıldızları Mısır Piramitleri'nin üzerinde gösteri uçuşu yaptı | Video
08 Eylül 2026 16:13
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mısır'da gerçekleştirilen "El Alamein International Airshow" kapsamında Mısır Piramitleri'nin üzerinde gösteri uçuşu yaptı.
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