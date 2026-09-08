Video Haber Türk Yıldızları Mısır Piramitleri'nin üzerinde gösteri uçuşu yaptı | Video
Türk Yıldızları Mısır Piramitleri'nin üzerinde gösteri uçuşu yaptı | Video

Türk Yıldızları Mısır Piramitleri'nin üzerinde gösteri uçuşu yaptı | Video

08 Eylül 2026 16:13

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mısır'da gerçekleştirilen "El Alamein International Airshow" kapsamında Mısır Piramitleri'nin üzerinde gösteri uçuşu yaptı.

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