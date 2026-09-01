Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü | Video
01 Eylül 2026 15:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi vesilesiyle bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.
Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Kırgızistan'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Bişkek'te Kırgız mevkidaşı Sadır Caparov ile görüşme gerçekleştirdi.
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