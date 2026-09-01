Video Haber Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü | Video
Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü | Video

Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü | Video

01 Eylül 2026 15:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi vesilesiyle bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.

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Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Kırgızistan'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Bişkek'te Kırgız mevkidaşı Sadır Caparov ile görüşme gerçekleştirdi.

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