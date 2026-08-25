Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti | Video

25 Ağustos 2026 15:15

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Bitlis’te Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti. Başkan Erdoğan ve Bahçeli, Selçuklu Kabristanı'nda tarihi bir kareye imza attı.