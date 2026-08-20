Gaziantep'te seyir halindeki tır alev alev yandı
20 Ağustos 2026 18:29
Gaziantep'te seyir halindeki tır bilinmeyen nedenle yanmaya başlayarak kısa sürede alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.
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