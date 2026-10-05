Başkan Erdoğan: Uzay küresel bir alana dönüşmüştür... | Video

05 Ekim 2026 16:26

Son dakika haberi: 77. Uluslararası Uzay Kongresi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik. Önümüze çıkan engellere ve zorluklara rağmen kısa sürede kayda değer mesafe aldık. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki ay uzay aracımızın, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır" ifadelerine yer verdi.