Türk Altın CEO’su Abdurrahman Alp Beyaz'dan SABAH'a özel açıklamalar
04 Ekim 2026 20:40
Türk Altın İşletmeleri yürütücülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması, ilk senesinde 2.970 takımın yoğun başvurusuyla tamamlandı. Türk Altın CEO’su Abdurrahman Alp Beyaz, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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