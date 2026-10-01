Video Haber Yeni Parti’den Genel Kurul’da skandal tavır! Ayağa kalkmadılar salonu terk ettiler | Video
Yeni Parti’den Genel Kurul’da skandal tavır! Ayağa kalkmadılar salonu terk ettiler | Video

Yeni Parti’den Genel Kurul’da skandal tavır! Ayağa kalkmadılar salonu terk ettiler | Video

01 Ekim 2026 16:03

SON DAKİKA… TBMM’nin yeni yasama yılı başladı… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılış konuşması yapmak için kürsüye çıktığı sırada AK Parti, MHP, DEM Parti ve İYİ Parti tarafından ayakta alkışlandı. Ancak Yeni Parti vekilleri, Özgür Özel ile birlikte Genel Kurul salonundan ayrıldı…

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