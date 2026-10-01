Fonzedeye devlet kalkanı! Adalet Bakanı Akın Gürlek SABAH’a konuştu: Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek! | Video

01 Ekim 2026 10:34

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiği yaklaşık 500 bin fonzedeyi ilgilendiren soruşturmalarda yeni bir dönem başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süreci SABAH'a anlattı. El konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerlerin TMSF bünyesinde kurulan özel bir havuza aktarılacağını belirten Bakan Gürlek, "Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek" ifadelerini kullandı.