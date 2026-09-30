Anadolu Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
30 Eylül 2026 20:57
Anadolu Otoyolu’nun Sakarya Hendek geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
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