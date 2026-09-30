TFF: VAR odasında inceleme gerçekleştirildi! | Video

30 Eylül 2026 13:26

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce "Evrakta Sahtecilik" suçundan gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında inceleme yapıldı. TFF, bazı dijital materyallerin önceden silindiği ve emniyet ekiplerince geri getirildiği yönündeki iddialar ile ilgili açıklama yaptı.