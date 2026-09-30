TFF: VAR odasında inceleme gerçekleştirildi! | Video
30 Eylül 2026 13:26
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce "Evrakta Sahtecilik" suçundan gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında inceleme yapıldı. TFF, bazı dijital materyallerin önceden silindiği ve emniyet ekiplerince geri getirildiği yönündeki iddialar ile ilgili açıklama yaptı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:59
TFF: VAR odasında inceleme gerçekleştirildi! | Video 30.09.2026 | 13:15
03:49
00:43
İstanbul’da trafik yoğunluğu böyle görüntülendi 29.09.2026 | 20:34
02:09
12:00
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 29.09.2026 | 18:54
02:19
01:24
02:28
AYM, Yeni Parti hakkındaki kararını açıkladı! 1 ay süre verildi... | Video 29.09.2026 | 11:25
02:25
02:30
Bakan Gürlek: 'Temiz futbol mücadelesini sürdüreceğiz' | Video 29.09.2026 | 09:50
21:11
01:36
Başkan Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile görüştü | Video 28.09.2026 | 15:44
01:08
Milli Dayanışma ve Bütünleşme Kurulu toplantısı sona erdi | Video 28.09.2026 | 15:01
02:46
02:07
Sıfır Atık 9 yılda hayatımıza dokundu | Video 28.09.2026 | 10:56
02:56
Gaziantep'te feci kaza: Otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var... 27.09.2026 | 20:08
00:50
Bolu’da apartmanın elektrik panosu alev alev yandı 27.09.2026 | 18:16
30:02
03:10