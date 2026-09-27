AK Parti'den 'fon soruşturması' açıklaması: Yanlış yapanlar hesabını verecek, tüm boyutları açığa çıkarılacak | Video

27 Eylül 2026 14:36

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır. Finansal sistemimize ve Türkiye ekonomisine yönelik sistemik bir risk yoktur. Temellerimiz sağlamdır." dedi.