Video Haber Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleşiyor! Oyuncu Sedat Savtak A Haber'e konuştu | Video
Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleşiyor! Oyuncu Sedat Savtak A Haber'e konuştu | Video

Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleşiyor! Oyuncu Sedat Savtak A Haber'e konuştu | Video

24 Eylül 2026 10:55

Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleşiyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde "Kaşifoğlu'nu canlandıran oyuncu Sedat Savtak A Haber'e konuştu.

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