Vakıf Katılım Bursa’nın vakıf mirasını geleceğe taşıyor
18 Eylül 2026 18:59
Vakıf Katılım’ın Vakıf Eserleri Envanter Projesi kapsamında Bursa’da yürüttüğü çalışmalar, Tayyare Kültür Merkezi’nde 18 Eylül’de düzenlenen lansmanla kamuoyuna tanıtıldı. Bursa’daki 385 vakıf eserinin 34 bin 952 fotoğraf karesiyle belgelendiği çalışma sonucunda hazırlanan “Bursa Vakıf Eserleri Kitabı” okurla buluşurken, projeden seçilen fotoğraflardan oluşan “Bir Rüyanın İzinde” adlı fotoğraf ve deneyim sergisi de ziyarete açıldı.
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