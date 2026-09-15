Siverek’te yolcu otobüsü alevlere teslim oldu: Faciadan dönüldü
15 Eylül 2026 18:56
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Sürücünün dikkati sayesinde alevler büyümeden yolcular tahliye edildi.
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