Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
14 Eylül 2026 23:46
Samsun’un Kavak ilçesinde motosikletin otomobile çarptığı kazada sürücü yaralandı.
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