Video Yaşam Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

14 Eylül 2026 23:46

Samsun’un Kavak ilçesinde motosikletin otomobile çarptığı kazada sürücü yaralandı.

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