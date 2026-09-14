Kapısının önünü süpüren esnaf kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu: O anlar kamerada 14 Eylül 2026 12:08 Isparta'da ticari kamyonet, iki motosiklet ile otomobile çarptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Kaza sırasında işletmesinin önünde temizlik yapan bir esnaf ise üzerine gelen kamyoneti son anda fark ederek ezilmekten kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün akşam Görgüorta Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen ticari kamyonet, bir kafe önünde park halindeki 42 AZF 68 ve 42 AYG 303 plakalı motosikletler ile 32 AFR 44 plakalı Tofaş marka otomobile çarparak olay yerinden uzaklaştı.

Kazada kafe işletmesinin önünde temizlik yapan A. Ç. üzerine doğru gelen kamyoneti fark edip kendini kaldırama atarak ezilmekten son anda kurtuldu. Olayda iki motosiklet ile bir otomobil hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Hasar alan araç sahipleri şikayetçi olmak üzere ilçe Emniyet müdürlüğüne gitti. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Ekipler, kısa süre sonra sürücüyü tespit edip emniyete götürdü.