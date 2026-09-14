Video Yaşam Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, korkulukları aşıp binanın üçüncü katına çarparak düştü: Kaza kamerada
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, korkulukları aşıp binanın üçüncü katına çarparak düştü: Kaza kamerada

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, korkulukları aşıp binanın üçüncü katına çarparak düştü: Kaza kamerada

14 Eylül 2026 09:16

Eyüpsultan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki demir korkulukları aşarak binanın 3'ncü katına çarptı. Otomobil, yaklaşık 15 metre aşağıda bulunan binanın bahçesine düştü. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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Kaza, Alibeyköy Mahallesi Dar Yokuşu Sokak'ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücü kullandığı 34 BTL 763 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki demir korkulukları aştıktan sonra apartmanın üçüncü katına çarptı. Otomobil, yaklaşık 15 metreden binanın bahçesine düştü. Gürültüyle camlara çıkan bina sakinleri, bahçede düşen otomobili görünce durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaza sonrası aracın içinde sıkışarak yaralanan sürücü ve beraberindeki yolcuyu kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için sokakta önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası binanın üçüncü katındaki dairenin balkonunda hasar oluşurken, bahçeye düşen otomobilin vinçle kaldırılacağı öğrenildi.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hızla geldiği ve bahçeye düştüğü anlar yer aldı.

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