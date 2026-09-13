Video Yaşam Maltepe'de otluk alanda çıkan yangın askeri bölgeye sıçradı | Video
Maltepe'de otluk alanda çıkan yangın askeri bölgeye sıçradı | Video

Maltepe'de otluk alanda çıkan yangın askeri bölgeye sıçradı | Video

13 Eylül 2026 14:59

Maltepe'de otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek askeri bölgeye sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Yangın, saat 12.30 sıralarında Fındıklı Mahallesi'ndeki otluk alanda meydana geldi. İddiaya göre, otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek Kenan Evren Kışlası'na ait ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yolu kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise alevleri söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından yol trafiğe tekrardan açıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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