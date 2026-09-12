44 yaşına günler kala filtresiz poz verdi! Ceren Benderlioğlu güzellik sırrını açıkladı: Gençlik sırrı o sebzede saklıymış... | Video
12 Eylül 2026 15:07
atv'nin iddialı yapımı Aşk ve Taht dizisinde Nurcihan karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Filtresiz ve makyajsız halini takipçileriyle paylaşan oyuncu, genç görünümünün sırrını da açıkladı. Benderlioğlu, metabolizma yaşının 14 olduğunu söylerken pürüzsüz cildinin sırrını da anlattı.
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