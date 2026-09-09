Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay yıl dönümlerini kutladı! Romantik paylaşım: Ömrümüz bir!
09 Eylül 2026 22:05
Ünlü çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 21 Mayıs 2024’te dünyaevine girdi. Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, bugün birlikte tatile giderek yıl dönümlerini kutladı. Ünlü çift, romantik paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekti. İşte o paylaşımlar!
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