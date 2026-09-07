Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan düğün sinyali!
07 Eylül 2026 18:48
Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı, nişan yüzüklerini takarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Düğün tarihi henüz netleşmezken, çiftin sezon bitmeden sürpriz bir düğün yapabileceğinin sinyalini vermesi dikkat çekti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:58
Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan düğün sinyali! 07.09.2026 | 18:45
01:12
02:31
02:20
00:10
03:33
Kubilay Aka’dan duygusal ‘Yazımı Kışa Çevirdin’ yorumu! | Video 06.09.2026 | 11:21
00:54
00:40
01:03
İlk bebeğine hamile olan Alina Boz: Vücudum beni hazırlıyor! 04.09.2026 | 00:21
00:56
00:16
Kim der ki 52 yaşında! Pınar Altuğ yeni yaş gününe özel kutlama! 03.09.2026 | 20:37
00:34
00:54
00:43
00:56
01:04
00:12
Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü evlendi! İşte düğünden ilk kareler! 02.09.2026 | 19:59
00:15
00:05