Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan düğün sinyali!

07 Eylül 2026 18:48

Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı, nişan yüzüklerini takarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Düğün tarihi henüz netleşmezken, çiftin sezon bitmeden sürpriz bir düğün yapabileceğinin sinyalini vermesi dikkat çekti.