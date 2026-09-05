Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'dan esprili paylaşım: "Bi bezi bağlayamadın be" | Video
05 Eylül 2026 15:40
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy çifti, kızları Karya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Çiftten bu kez de ebeveynlik hallerini gözler önüne seren, takipçilerini güldüren bir paylaşım geldi. Fersoy'un, "Bi bezi bağlayamadın be" sözleri sosyal medyada yüzleri güldürdü.
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